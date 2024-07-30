موعد مباراة مصر وإسبانيا اليوم في أولمبياد باريس.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقى منتخب مصر مع إسبانيا في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء الماضى، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024

وتمكن المنتخب الأولمبى من الفوز على نظيره منتخب أوزباكستان فى المباراة التي جمعت المنتخبين، لحساب الجولة الثانية من من الأولمبياد.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 خلف نظيره إسبانيا المتصدر بواقع 6 نقاط.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر لقاء اليوم أمام أسبانيا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : حمزة علاء.

خط الدفاع : أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس.

خط الوسط : محمد شحاتة، محمد النني، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024

وتذاع المباراة بين مصر ومنافسه إسبانيا عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، وكذلك قناة "الرياضية" المغربية.

كما تنقل القناة السادسة الجزائرية الشبابية TV 6 HD، المفتوحة على النايل سات مباراة مصر أمام إسبانيا بشكل مباشر، اليوم.

تردد القناة السادسة الجزائرية الشبابية على النايلسات:

TV 6 HD - 11680 H 27500