تردد القناة السادسة الجزائرية الشبابية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا مجانا على النايل سات

الشارقة - اميمة ياسر - تنقل القناة السادسة الجزائرية الشبابية TV 6 HD، المفتوحة على النايل سات مباراة مصر أمام إسبانيا بشكل مباشر، اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد باريس.

تردد القناة السادسة الجزائرية الشبابية:

TV 6 HD - 11680 H 27500

يلتقى منتخب مصر مع إسبانيا في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء الماضى، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024

وتمكن المنتخب الأولمبى من الفوز على نظيره منتخب أوزباكستان فى المباراة التي جمعت المنتخبين، لحساب الجولة الثانية من من الأولمبياد.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 خلف نظيره إسبانيا المتصدر بواقع 6 نقاط.

يضم تشكيل منتخب مصر كل من:

في حراسة المرمي حمزة علاء ، وفي الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس واحمد عيد، وفي الوسط محمد النني وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة، وفي الهجوم زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل.