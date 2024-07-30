تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا في أولمبياد باريس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ميكالى المدير الفنى لـ منتخب مصر الأولمبى، التشكيل الرسمى الذى يخوض به مباراة اسبانيا بعد قليل في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يضم التشكيل كل من في حراسة المرمي حمزة علاء ، وفي الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس واحمد عيد، وفي الوسط محمد النني وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة، وفي الهجوم زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل.

يلتقى منتخب مصر مع إسبانيا في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء الماضى، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024

وتمكن المنتخب الأولمبى من الفوز على نظيره منتخب أوزباكستان فى المباراة التي جمعت المنتخبين، لحساب الجولة الثانية من من الأولمبياد.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 خلف نظيره إسبانيا المتصدر بواقع 6 نقاط.