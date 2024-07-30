مصر تتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس بعد فوز تاريخي على إسبانيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر الأولمبي، فوزا تاريخيا على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

تصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط وتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان و مالي و باراجواي و إسرائيل.

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و 62 ، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89 ، ليتأهل منتخب مصر مع إسبانيا للدور التالي برصيد 6 نقاط .

ضم تشكيل منتخب مصر كل من في حراسة المرمي حمزة علاء ، وفي الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس واحمد عيد، وفي الوسط محمد النني وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة، وفي الهجوم زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل.