الامارات | مصر تهزم بطل أوروبا في أولمبياد باريس.. الفراعنة في الصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1، وتصدرت المجموعة الثالثة ولحق بالفراعنة المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس أمم أوروبا للكبار منذ أيام قليلة الى الدور ربع النهائي، وذلك في المباراة التي أقيمت في بوردو بالجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وسجل لاعب وسط بيراميدز ابراهيم عادل (40 و62) هدفي مصر، وسامو أوموروديون (90) هدف إسبانيا.

وكانت إسبانيا أول المتأهلين الى ربع النهائي بفوزيها على أوزبكستان والدومينيكان، فيما كانت مصر بحاجة الى التعادل فقط للحاق بها بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين الدومينيكان وأوزبكستان واللتين تعادلتا 1-1.

لكن الفراعنة حققوا الفوز الثاني في دور المجموعات وانتزعوا صدارة المجموعة من إسبانيا بعدما رفعوا رصيدهم الى سبع نقاط مقابل ستة للأخيرة.

وتلتقي مصر، رابعة نسختي 1928 و1964، في ربع النهائي مع ثانية المجموعة الرابعة الخميس، فيما تلعب إسبانيا مع متصدرتها في اليوم ذاته.

وكانت الافضلية إسبانية في بداية المباراة وكاد مارك بوبيل يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتدت من القائم الايمن الى خارج الملعب (18).

ونجحت مصر في افتتاح التسجيل عندما تلقى جناح الزمالك أحمد سيد زيزو كرة طويلة خلف الدفاع، فانطلق بسرعة وهيأها الى ابراهيم عادل الذي سددها قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (40)،

وعزز عادل تقدم مصر عندما استغل كرة خاطئة من المدافع جون باتشيكو حاول اعادتها الى حارس مرماه فخطفها لاعب بيراميدز وتوغل داخل المنطقة قبل ان يتابعها داخل المرمى (62).

وقلص أوموروديون الفارق بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من كاميو (90)، لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.