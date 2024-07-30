تعليق الصحف الإسبانية بعد تأهل مصر إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

علقت الصحف الإسبانية على هزيمة الماتادور من منتخب مص بنتيحة 2-0 في المواجهة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في أولمبياد باريس 2024.

وتمكن المنتخب المصري الأوليمبي من الفوز على نظيره الإسباني بهدفين مقابل لاشىء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وأحرز هدفي منتخب مصر في مرمى إسبانيا إبراهيم عادل، ليصبح هداف مصر في أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليًا، فيما يأتي خلفه أحمد نبيل كوكا بهدف وحيد أحرزه في مرمى أوزباكستان في المباراة الماضية.

وقالت صحيفة ” ماركا” “:إسبانيا تدفع ثمنًا باهظًا للقيلولة”.

وتابعت:” إسبانيا دفعت ثمن كسلها حيث خسرت الصدارة قبل ربع النهائي المصريون دون إنشاء هرم، خططوا وأقاموا نظامهم لتحقيق المفاجأة كونك بطل أوروبا يفرض عليك أن تكون المتصدر في كل شيء”.

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وواصلت:”اللعب في الساعة الثالثة بعد الظهر في الصيف هو إشارة إلى اللاوعي الطفولي، إنه أيضًا وقت الذروة لأخذ قيلولة تستمر حتى الخريف بالنسبة لإسبانيا كانت المباراة مزعجة”.

بينما كتبت صحيفة “آس”:”يجب أن تكون النكسة بمثابة درس لإسبانيا في المستقبل حيث لا يوجد مجال للاسترخاء التفوق الفني والفردي لا يضمن الفوز أبدًا، خاصة في الألعاب الأولمبية حيث يلعب كل فريق بدافع إضافي”.

وأفادت “سبورت” أن التعادل كان كافيًا لـ إسبانيا لكنها فشلت في مباراتها أمام مصر وأنهت مشاركتها في مرحلة المجموعات من المركز الثاني في المجموعة”.