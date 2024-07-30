منافس منتخب المغرب الأولمبي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

تأهل منتخب المغرب إلى دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على نظيره العراق بثلاثية مقابل لاشىء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والآخيرة.

وأحرز الهدف الأول لمنتخب المغرب اللاعب أمير ريتشاردسون في الدقيقة 19 ، وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وسجل الهدف الثالث عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

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ويتصدر سفيان رحيمي، جدول ترتيب هدافي أولمبياد باريس 2024، برصيد 4 أهداف.

وبعد هذا الفوز تمكن منتخب المغرب من التأهل إلى دور ربع نهائي أولمبياد باريس متصدرًا مجموعته برصيد 6 نقاط.

بينما قد تأهل وصيفًا للمجموعة منتخب الأرجنتين.

وبهذا الفوز قد حجز منتخب المغرب مقعداً له في دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 كمتصدر للمجموعة الثانية وملاقاة وصيف المجموعة الأولى.

المجموعة الأولى:

1-فرنسا

2- أمريكا

3- نيوزيلاندا

4- غينيا