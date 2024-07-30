المغرب تضرب العراق بثلاثية وتتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

تمكن منتخب المغرب من اكتساح نظيره العراق بثلاثية مقابل لاشىء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والآخيرة من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

وأحرز الهدف الأول لمنتخب المغرب اللاعب أمير ريتشاردسون في الدقيقة 19 ، وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وسجل الهدف الثالث عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

ويتصدر سفيان رحيمي، جدول ترتيب هدافي أولمبياد باريس 2024، برصيد 4 أهداف.

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وبهذا الفوز تمكن منتخب المغرب من التأهل إلى دور ربع نهائي أولمبياد باريس متصدرًا مجموعته برصيد 6 نقاط.

بينما تأهل وصيفًا للمجموعة منتخب الأرجنتين.

وجاء تشكيل منتخب المغرب:

حراسة المرمى: منير مهند محمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، مهدي بوكامير، زكريا الواحدي.

خط الوسط: بلال الخنوس، تارجالين، أسامة العزوزي، أمير ريتشاردسون

خط الهجوم: سفيان رحيمي، أخوماش، عبد الصمد الزلزولي.