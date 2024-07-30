منافس منتخب الأرجنتين في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

تمكن منتخب الأرجنتين الأولمبي، من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره منتخب أوكرانيا، في مباراتهما مساء يوم الثلاثاء، في أولمبياد باريس 2024.

وتواجه المنتخبان في الجولة الثالثة من منافسات كرة القدم، في أولمبياد باريس 2024، حيث فازت الأرجنتين بقيادة خافيير ماسكيرانو، بهدفين دون رد.

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وفي الدقيقة 47، جاء هدف الأرجنتين الأول عن طريق اللاعب نازارينو بازان، وأضاف كلاوديو إيتشيفيريا الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب الأرجنتين الأولمبي، رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد أوكرانيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

منافس الأرجنتين في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب الأرجتين في ربع النهائي مع منتخب فرنسا متصدر المجموعة الأولى.