رفض استئناف حسين الشحات على حكم حبسه في قضية الشيبي

أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، قرارًا برفض استئناف حسين الشحات لاعب النادي الاهلي في قضية محمد الشيبي نجم بيراميدز.

وقضت المحكمة برفض استئناف الشحات على حكم حبسه سنة وحرمانه من تولي أي عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية.

وأيدت المحكمة الحكم بتهمة التعدى بالسب والضرب ضد حسين الشحات على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد أصدرت قرارًا بحبس الشحات لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا.

كما أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبه المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائيًا والزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهاً اتعاب محاماه.

جدير بالذكر أن الواقعة قد حدثت خلال مباراة جمعت بين فريقي بيراميدز والاهلى في بطولة الدوري المصري الممتاز، حينها اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وقام بسبه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وتقدم الشيبي ببلاغ ضد حسين الشحات، اتهمه بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.