أول تعليق من زيزو بعد تأهل مصر إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

علق أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي على التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على نظيره إسبانيا.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد أن حقق الفوز على إسبانيا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي بهدفين مقابل هدف أمام إسبانيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024، اليوم الثلاثاء.

وصعد منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع نهائي أولمبياد باريس بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

وكتب زيزو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “الحمد لله ومبروك للشعب المصري التأهل، وان شاء الله بدعواتكم نقدر نحقق حاجة”.

وصنع زيزو الهدف الأول لصالح منتخب مصر، الذي سجله إبراهيم عادل في شباك إسبانيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة دور ربع نهائي أولمبياد باريس يوم الثاني من أغسطس القادم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة في دور ربع النهائي والتي تتصدرها بارجواي برصيد 3 نقاط.

2024

علق أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي على التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على نظيره إسبانيا.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، بعد أن حقق الفوز على إسبانيا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي بهدفين مقابل هدف أمام إسبانيا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024، اليوم الثلاثاء.

وصعد منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع نهائي أولمبياد باريس بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

وكتب زيزو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “الحمد لله ومبروك للشعب المصري التأهل، وان شاء الله بدعواتكم نقدر نحقق حاجة”.

وصنع زيزو الهدف الأول لصالح منتخب مصر، الذي سجله إبراهيم عادل في شباك إسبانيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة دور ربع نهائي أولمبياد باريس يوم الثاني من أغسطس القادم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة في دور ربع النهائي والتي تتصدرها بارجواي برصيد 3 نقاط.