"للتاريخ".. شوبير يعلق على فوز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا تاريخيا على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، في دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

وعلق أحمد شوبير على هذا الفوز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "للتاريخ.. منتخب مصر على القمة (المجموعة)".

وبهذا الفوز تأهل الفراعنة إلى دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر النهائية

1.مصر - 7 نقاط

2.إسبانيا - 6 نقاط

3.الدومينيكان - نقطتين

4.أوزبكستان - نقطة

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