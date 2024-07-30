إبراهيم عادل: قادرون على تحقيق أول ميدالية لمصر.. وكنا على قدر المسئولية أمام إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث نجم منتخب مصر الأولمبي، إبراهيم عادل، عن الفوز على إسبانيا والتأهل متصدرا للمجموعة الثالثة لربع نهائي أولمبياد باريس.

وقال إبراهيم عبر قناة "بي إن سبورتس": "أشكر الجماهير المصرية على كل هذا الدعم والمساندة، واجهنا منتخب كبير مثل إسبانيا وكنا على قدر المسئولية".

وأضاف: "قبل كل شيء أشكر الله ثم والدي ووالدتي وخطيبتي على مساندتي ودعمي".

وتابع: "لم أسجل الهدفين وحدي، لكن بمساندة جميع زملائي في المنتخب، وبدون دعمهم لم أكن لأحرز الهدفين".

واختتم لاعب بيراميدز: "قادرون على تحقيق أول ميدالية لمصر في كرة القدم خلال أولمبياد باريس 2024، ومن أجل إسعاد الشعب المصري".

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