أول تعليق من زيزو على فوز مصر أمام إسبانيا في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق لاعب منتخب مصر الأولمبي، أحمد مصطفى زيزو، على الفوز أمام إسبانيا والتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "الحمد لله مبروك للشعب المصري التأهل، وإن شاء الله بدعواتكم نقدر نحقق حاجة".

الجدير بالذكر أن زيزو قدم تمريرة حاسمة في فوز الفراعنة على إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

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