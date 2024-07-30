مدرب إسبانيا يتحدث عن إهدار منتخب مصر الأولمبي للوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، سانتي دينيا، أنه كان يريد التأهل لربع نهائي أولمبياد باريس 2024 متصدرا للمجموعة، وهو ما لم يحدث عقب الخسارة من مصر.

وقال سانتي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس الإسبانية": "بالطبع أردنا أن نتأهل في صدارة المجموعة، وكانت لدينا الرغبة أمام مصر وحاولنا حتى نهاية المباراة".

وأضاف: "أثق في جميع لاعبي إسبانيا، لكن كان يجب علي أن أقنعهم باللعب بشكل أفضل، ومن الجيد أن هذا التعثر جاء في دور المجموعات".

وعن إهدار منتخب مصر للوقت، اختتم: "هذه هي كرة القدم، وكل فريق يستخدم أسلحته، وإذا كان عليكم توجيه النقد إلى أحد، فليكن لي فقط، وأعد الجمهور ببذل كل ما بوسعنا في الأدوار المقبلة".

الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا خسر من نظيره المصري بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد بريس 2024.

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