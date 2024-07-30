شاهد فرحة لاعبي منتخب مصر الأولمبي بالتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس.

وتأهل الفراعنة لدور ربع النهائي متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الوصيف إسبانيا.

ونشر قائد منتخب مصر الاولمبي، محمد النني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" يوضح احتفال اللاعبين بالتأهل، وكتب: "فخور جدا باللاعبين الرجالة وبالصعود أول المجموعة.. مبروك لمصر وللمصريين ودعواتكم معانا في اللي جاي".

وبدأ منتخب مصر مشواره في أولمبياد باريس 2024 بالتعادل السلبي مع جمهورية الدومينيكان، ثم الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف، والانتصار على إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

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