شكرا لقرائتكم خبر عن معتز زدام يعلن رحيله عن النادي المصري بعد عدم تفعيل بند الشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 30 يوليو 2024 08:27 م
وكتب زدام هبر حسابه الشخصي على انستجرام: شكراً على أياك جميلة وعلى فترة لن أنساها ابدا، الحمدلله.
ويستعد المصري لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد برج العرب.
وتأكد غياب محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة، وجاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، بمنافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.
ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً .
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