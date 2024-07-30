شكرا لقرائتكم خبر عن معتز زدام يعلن رحيله عن النادي المصري بعد عدم تفعيل بند الشراء والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسي التونسي معتز زدام لاعب الترجي المعار إلى المصري، انتهاء مدة إعارته إلى الفريق البورسعيدي، وعودته من جديد إلى فريقه التونسي، بعد قرار المصري بعدم تفعيل بند الشراء.

وكتب زدام هبر حسابه الشخصي على انستجرام: شكراً على أياك جميلة وعلى فترة لن أنساها ابدا، الحمدلله.

وكان المصري قد تعاقد مع معتز زدام في ميركاتو يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل دفع قرابة الـ 300 ألف دولار قبل نهاية يوليو الجاري.

ويستعد المصري لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد برج العرب.

وتأكد غياب محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة، وجاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة أمس أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، بمنافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً .