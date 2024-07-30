شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زيزو على تأهل منتخب مصر الأولمبى لربع نهائى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

علق أحمد سيد زيزو لاعب المنتخب الأولمبي المصرى، على صعود الفراعنة إلى دور الثمانية من مافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وكتب زيزو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الحمدلله مبروك للشعب المصرى التأهل.. وإن شاء الله بدعواتكم نقدر نحقق حاجة".



زيزو

وفاز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان ومالي وباراجواي والكيان الصهيونى.

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و 62 ، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89 ، ليتأهل منتخب مصر في الصدارة بسبعة نقاط مع إسبانيا التي تأهلت برصيد 6 نقاط، ويواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تتصدرها اليابان.

ويحتل منتخب اليابان صدارة تريب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد نهاية أول جولتين من منافسات المجموعة ذاتها، فيما يأتي في الوصافة منتخب باراجواي برصيد 3 نقاط.

وضم تشكيل منتخب مصر، في حراسة المرمى : حمزة علاء، وخط الدفاع : أحمد عيد - حسام عبدالمجيد - عمر فايد - كريم الدبيس، وفي الوسط : محمد شحاتة - محمد النني - أحمد نبيل كوكا، و الهجوم : أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

بينما جاء تشكيل إسبانيا أمام منتخب مصر الأولمبي على النحو التالي: "حراسة المرمى: أليخاندرو إيتوربي، والدفاع: ميجيل جوتيريز - جون باتشيكو - كريستيان موسكيرا - مارك بوبيل، والوسط الدفاعي: أدريان بيرنابي - بينات تورينتيس، ودييجو لوبيز - سيرجيو كاميلو - أيمار أوروز، والهجوم: صامويل اوموروديون.