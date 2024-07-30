شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي أمام بلدية المحلة.. وعبدالمنعم حارسا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة، في المباراة التي ستقام بتمام التاسعة مساء على برج العرب، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من دوري nile .

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، محمد دسوقى، محمد بيومي

الوسط: محمد عبد السميع، هشام محمد، عمر الساعى، إيريك تراورى، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: خالد النبريصي.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها الدراويش بعد خوض 31 مباراة، حيث فاز الفريق الأصفر في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلي 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.