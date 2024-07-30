شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب الأولمبى: أزمة زيزو انتهت وهذا سبب عدم ضم الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

أكد سيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي أن أزمة أحمد مصطفى زيزو انتهت بعد اعتذاره للجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالى بسبب اعتراضه على تبديله في مباراة أوزبكستان الماضية وانتهت بفوز المنتخب بهدف دون رد لافتاً إلى أن هذا التصرف لا يخرج عن كونه نرفزة ملعب.

قال السويركى خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة "on time sports" إن محمد الشناوى نجم الأهلى حارس مرمى كبير لا يختلف عليه أحد ولكنه كان يرغب في تواجد من شارك معهم في مشوارهم خلال العامين الأخيرين لافتاً إلى أنه فخور بكل الحراس لديهم.

وأوضح مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى أن روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر يطلب من اللاعبين بذل أقصى جهد وأن يطلب أي منهم الاستبدال ولا توجد أي مشكلة لكنه يطلب ببذل أقصى جهد لافتاً إلى أن هذا الجيل مميز في الروح القتالية وتعرض لانتقاد بأنه غير مميز لكن يمتاز الروح والجماعية في الأداء.

وتحدث السويركى عن المواجهة المقبلة قائلاً:"ستكون في مارسيليا ونسافر مسافات كبيرة جدا وسافرنا لـ500 كيلو من نانت إلى بوردو لملاقاة إسبانيا، وللأسف تنظيم الأولمبياد يجبرنا على السفر بالحافلة لكن اتحاد الكرة وفر لنا طائرة خاصة ستسافر بنا من بوردو إلى مارسيليا على نفقتنا الخاصة".

تابع: "مشكلة عدم لعب الحراس في أنديتهم هذا طبيعي ويحدث مع كل المنتخبات في العالم لأن قليل منهم من يشارك مع الفريق الأول في ناديه واتبعت استراتيجية ربما ظلمت بها بعض الأشخاص لكنني كنت أرغب في إعطاء حمزة علاء فرصة المشاركة في أكبر عدد من الوديات ليحصل على حساسية المباريات قبل الأولمبياد وتلك الاستراتيجية أثبتت نجاحها".



وعن إصابة عمر فايد ومحمد شحاتة وأحمد عيد ضد إسبانيا قال: "كل اللاعبين في حالة جيدة للغاية وهو إجهاد فقط بسبب درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة للغاية".