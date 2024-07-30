شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفال نجوم المنتخب الأولمبى بعد الفوز على إسبانيا فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفل لاعبو المنتخب الأولمبى فى غرفة خلع الملابس عبد الفوز على إسبانيا بنتيجة 2 -1 فى أولمبياد باريس 2024، حيث نشر محمد الننى لاعب وسط الفريق مقطع فيديو صغير على صفحته الرسمية للحظة احتفال اللاعبين بعد الفوز.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان ومالي وباراجواي والكيان الصهيونى.

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و 62 ، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89 ، ليتأهل منتخب مصر في الصدارة بسبعة نقاط مع إسبانيا التي تأهلت برصيد 6 نقاط، ويواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تتصدرها اليابان.

ويحتل منتخب اليابان صدارة تريب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد نهاية أول جولتين من منافسات المجموعة ذاتها، فيما يأتي في الوصافة منتخب باراجواي برصيد 3 نقاط.