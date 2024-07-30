شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل بعد صعود المنتخب الأولمبى: مصر كبيرة وتستاهل كل شيء جميل والان مع تفاصيل الخبر

عبر إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبى عن سعادته بعد الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتصدر المنتخب الأولمبي المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان ومالي وباراجواى والكيان الصهيونى.

وأكد عادل خلال تصريحات تليفزيونية أن الفوز على أسبانيا أهم شيء موضحاً أن الجميع بذل جهداً كبيراً وكافأهم الله بالفوز في النهاية لافتاً إلى أن مصر كبيرة وتستحق كل شيء جميل، متابعاً :"أشكر والدتى وإخواتى وخطيبتى".

وحقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي فوزا هاما على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان ومالي وباراجواي الكيان الصهيونى.

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و 62 ، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89 ، ليتأهل منتخب مصر في الصدارة بسبعة نقاط مع إسبانيا التي تأهلت برصيد 6 نقاط، ويواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تتصدرها اليابان.

ويحتل منتخب اليابان صدارة تريب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد نهاية أول جولتين من منافسات المجموعة ذاتها، فيما يأتي في الوصافة منتخب باراجواي برصيد 3 نقاط.