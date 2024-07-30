شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم المنتخب الأولمبى مع ميكالى بعد الفوز على إسبانبا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

حقق البرازيلي ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، رقمًا تاريخيًا مع الفراعنة الصغار خلال الفترة التي قضاها في تدريب الفريق، فعلى مدار مشواره الرسمي مع منتخب مصر اهتزت شباك الفراعنة مرتين فقط.

خاض منتخب مصر الأولمبى مع ميكالى 12 مباراة رسمية ، منها 10 مباريات خرج المنتخب بشباك نظيفة "كلين شيت".



ميكالى

وجاءت قائمة المباريات كالتالى..

إسواتيني ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

إسواتيني إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

زامبيا ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

زامبيا إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

النيجر الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية.

مالي الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية.

الجابون الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية.

غينيا نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

المغرب نهائي كأس الأمم الأفريقية "استقبلت شباك المنتخب المصرى هدفين".

الدومينيكان الدور الأول بدورة الألعاب الأوليمبية.

أوزبكستان الدور الأول بدورة الألعاب الأوليمبية.

إسبانيا الدور الأول بدورة الألعاب الأوليمبية "استقبلت شباك المنتخب المصرى هدف وحيد".



وفاز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان و مالي و باراجواي و إسرائيل.

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و 62 ، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89 ، ليتأهل منتخب مصر في الصدارة بسبعة نقاط مع إسبانيا التي تأهلت برصيد 6 نقاط، ويواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تتصدرها اليابان.

ويحتل منتخب اليابان صدارة تريب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد نهاية أول جولتين من منافسات المجموعة ذاتها، فيما يأتي في الوصافة منتخب باراجواي برصيد 3 نقاط.