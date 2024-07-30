شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني بعد الفوز على إسبانيا: فخور باللاعبين الرجالة والصعود أول المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

احتفل النجم محمد النني، قائد المنتخب الأوليمبي المصري، مع لاعبي المنتخب بالفوز على إسبانيا ضمن منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس والصعود للدور الثاني من البطولة.

ونشر النني فيديو لاحتفال اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس عقب انتهاء المباراة، عبر حسابه على انستجرام، صحبه بتعليق: "فخور جدا باللاعبين الرجالة وبالصعود اول المجموعة.. مبروك لمصر وللمصريين ودعواتكم معانا في اللي جاي".

وفاز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط، ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان و مالي و باراجواي والكيان الصهيونى.

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و 62 ، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89 ، ليتأهل منتخب مصر في الصدارة بسبعة نقاط مع إسبانيا التي تأهلت برصيد 6 نقاط، ويواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تتصدرها اليابان.