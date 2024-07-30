شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل اللاعب المصري رقم 39 تسجيلا للأهداف في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأولمبي اللاعب المصري رقم 39 الذى يسجل للمنتخب في تاريخ الأولمبياد، وهو سجل فريد من نوعه يتصدره الأسطورة مصطفى رياضي صاحب الأهداف الثمانية.

وتضم قائمة المسجلين لمنتخب مصر في الأولمبياد اللاعبين الأتي أسمائهم:

- مصطفى رياض (8) أهداف.

2- علي محمود رياض – محمود مختار التتش – السيد الضظوي (4) أهداف.

3- رفعت الفناجيلي – رأفت عطية – محمد صلاح (3) أهداف.

4- إبراهيم عادل - سيد أباظة – حسين حجازي – إبراهيم يكن – سمير قطب – محمد بدوي – عماد سليمان – هادي خشبة – محمد أبو تريكة (هدفين).

5- زكي عثمان – حسن علوبة – علي الحسن – سيد حودة – الزبير – موسى أبو العظم – عبدالكريم صقر – محمد الجندي – كامل الفار – أحمد مكاوي – محمد شاهين – صديق محمد – كمال عتمان – محمود حسن – محمود الخطيب – مجدى عبدالغني – علي شحاتة – محمد يوسف – إبراهيم المصري – مروان محسن – أحمد ياسر ريان – عمار حمدي - أحمد نبيل كوكا ( هدف واحد).

وصل منتخب مصر الأولمبي إلى هدفه رقم 70 في الأولمبياد، والثالث في هذه النسخة من الأولمبياد، حيث دخل هذه المنافسات وفي رصيده 67 هدفا، وتمكن من تسجيل هدف في مرمى أوزباكستان وهدفين في إسبانيا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا بنتيجة 2 / 1 في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ليتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية منتظراً ثاني المجموعة الرابعة التي تضم اليابان و مالي و باراجواي و إسرائيل.

أحرز هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقة 40 و 62 ، بينما أحرز صامو مهاجم إسبانيا هدف في الدقيقة 89 ، ليتأهل منتخب مصر في الصدارة بسبعة نقاط مع إسبانيا التي تأهلت برصيد 6 نقاط، ويواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تتصدرها اليابان.