شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد حسين الشحات لتشكيل الأهلى أمام البنك بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يعيد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى لاعبه حسين الشحات للتشكيل الأساسى للفريق فى لقاء البنك الأهلى المقبل بالدوري.

يواجه الأهلى نظيره البنك الاهلى فى التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وشارك حسين الشحات بديلا فى مباراة الاهلى وسيراميكا الاخيرة بالدوري ضمن سياسة الجهاز الفنى للمارد الاحمر بإراحة النجوم لتفادى الارهاق والاصابات بسبب توالى المباريات المحلية.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز فيها برباعية مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على البنك ضمن خطة التتويج باللقب.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 65 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

تعد مباراة الاهلى والبنك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.