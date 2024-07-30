تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب مصر الأولمبي، من التأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعدما حقق فوزا تاريخيا على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر الأولمبي المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط لأول مرة في تاريخه، وأتى منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباراة دور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، وسيواجه منتخب مصر صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة التي تضم كلا من اليابان وباراجواي ومالي والكيان الصهيوني.

وتنقل مباراة ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت”، الناقل الحصري الوحيد لمباريات" أولمبياد باريس".

ترتيب مجموعة مصر:

منتخب مصر - 7 نقاط.

منتخب إسبانيا - 6 نقاط.

منتخب الدومينيكان - نقطتين

منتخب أوزبكستان - نقطة وحيدة.