تعليق محمد صلاح على تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

علق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره إسبانيا، بثنائية مقابل هدف اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في أولمبياد باريس.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، متصدرًا جدول ترتيب مجموعته الثالثة برصيد 7 نقاط.

ونشر أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الأولمبي صور له من المباراة بعد التأهل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والتي تفاعل عليها الدولي محمد صلاح بوضع قلب أحمر معبرًا عن فرحته بهذا الانتصار.

ورد زيزو على تعليق محمد صلاح قائلًا: “الملك”.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراة دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي بالفريق صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دور ربع النهائي.