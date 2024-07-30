نيمار يصدم جماهير الهلال السعودي

تلقى نادي الهلال السعودي، صدمة قوية بشأن جاهزية الدولي البرازيلي نيمار جونيور، لذي يستعد للعودة من جديد إلى ملاعب كرة القد.

وحسب التقارير المقربة من النادي السعودي، فإن البرازيلي نيمار، لن يتمكن من المشاركة نهائيًا في بطولة كأس السوبر السعودي.

وتبقى أزمة نيمار في غيابه أيضًا عن أول 5 مواجهات في دوري روشن السعودي، بداعي التعافي من الإصابة وخوضه لبرنامج إعداد بدني خاص.

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ومن المتوقع أن يقفد نادي الهلال، لاعبه نيمار حتى نهاية شهر سبتمبر، في ظل أيضًا احتمالية رحيل ميشايل عن الفريق في الصيف الجاري.

ويتعافى نيمار حاليًا بعد إصابته في العام الماضي بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن أغلب مواجهات الهلال في الموسم الماضي.

ويلتقي الهلال نظيره الاهلي في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.