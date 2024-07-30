الزمالك يعلن التعاقد مع نجم منتخب مصر رسميًا

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع محمد مصطفى “لعبة” نجم منتخب مصر من أجل لتدعيم صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء استعداداً للموسم الجديد.

وتواجد محمد مصطفى “لعبة” رفقة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة الزمالك في جلسة من أجل توقيع عقود انضمامه للزمالك وذلك قبل السفر مع بعثة منتخب مصر إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وسينضم “لعبة” إلى تدريبات الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في باريس.

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يذكر إن “لعبة” قد توج مع طائرة الزمالك بلقبي الدوري المحلي وكأس مصر موسم 2021 – 2022.

وكان قد خسر منتخب مصر للكرة الطائرة مباراته الثانية في منافسات دور المجموعات بأولمبياد باريس.

وتغلب منتخب إيطاليا على مصر بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان المنتخب المصري قد خسر أيضًا المباراة الافتتاحية أمام بولندا بنفس النتيجة.