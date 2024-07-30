تطورات صادمة في انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة

أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قرر تجميد المفاوضات مع نيكو ويليامز لاعب فريق أتلتيك بلباو.

وكان نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات مع اللاعب الإسباني منذ فترة من أجل الحصول على خدماته خلال فترة انتقالات الصيف الحالي.

وأشار إلى أن نادي برشلونة بدأ يعترف بأن التعاقد مع نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أصبح أبعد ومعقد للغاية.

وشددت على أن هناك مصادر داخل نادي برشلونة أعلنت عن التخلي عن الصفقة بسبب الضغط من عائلة اللاعب وأتلتيك بلباو.

النادي الإسباني يأمل أن يعيد التفكير في الأمر، ولكن هنالك اعتقاد بأنه سيبقى مع بلباو خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن أتلتيك بلباو يُفكر بتجديد عقد نيكو ويليامز وزيادة الشرط الجزائي إلى 100 مليون يورو.

وأوضحت أن برشلونة أخبر اللاعب برسالة مهمة: “إما القدوم هذا الصيف بهذا المبلغ أو نسيان اللعب للبرسا”.

جدير بالذكر أن نيكو ويليامز صاحب الـ22 عامًا كان قد توج رفقة منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.