على خطى مصر.. المغرب يتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس متصدرا للمجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب المغرب على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس.

وتأهل أسود الأطلس لدور ربع النهائي متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبنفس عدد نقاط الوصيف الأرجنتين، حيث تفوقت المغرب على السيليساو بالمواجهات المباشرة.

وبدأ منتخب المغرب مشواره في أولمبياد باريس 2024 بالفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، ثم الخسارة من أوكرانيا، والفوز على العراق بثلاثية دون رد.

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