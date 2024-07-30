7 خسارات وفوز تاريخي.. نتائج المصريين في اليوم الخامس لأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء 30 يوليو، خوض المصريين لثمان منافسات في أولمبياد باريس 2024.

وتلقى المصريين 7 خسائر في منافسات اليوم، بينما حقق المنتخب الأولمبي فوزا تاريخيا على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لربع النهائي متصدرا للمجموعة.

نتائج المصريين في اليوم الخامس لأولمبياد باريس

- خسارة طائرة مصر رجال من إيطاليا 3-0

- أنهت ماجي عشماوي اليوم الأول بتصفيات الرماية في المركز 27

- خسر عبد الرحمن لاعب الجودو من الفرنسي ألفا عمر بدور الـ64

- لم عبد الرحمن البنا من التأهل للمرحلة النهائية من منافسات فردي التجديف

- خسارة منتخب طائرة السيدات من إيطاليا بنتيجة 2-0

- خسارة منتخب سيدات سلاح الأيبى من إيطاليا 39-26

- فوز منتخب مصر لكرة القدم على إسبانيا 2-1

- خسارة عبد الرحمن عرابي لاعب الملاكمة من الأذربيجاني مراد

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