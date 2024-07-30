شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع "لعبة" لتدعيم فريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع محمد مصطفى "لعبة" نجم منتخب مصر، لتدعيم صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء، استعداداً للموسم الجديد.

ووقع محمد مصطفى "لعبة"، على عقود انضمامه للزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، وذلك قبل السفر مع بعثة منتخب مصر إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس.

ومن المنتظر، أن ينضم "لعبة" لتدريبات الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في باريس.



وسبق تُوج "لعبة" مع "طائرة الزمالك" بلقبي الدوري المحلي وكأس مصر موسم 2021 - 2022.