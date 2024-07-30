شكرا لقرائتكم خبر عن الننى يقترب من معادلة رقم قياسى مع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد النني من معادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين في تاريخ المنتخب المصري خوضا للمباريات في دورة الألعاب الأولمبية بعد قيادته لمصر للتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد.

ووصل النني إلى مباراته السابعة مع منتخب مصر، وحال مشاركته كما هو متوقع في مباراة ربع النهائي سيكون وصل لمباراته الثامنة ويعادل بذلك الرقم التاريخي لأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد.



ويتربع الثنائي علي الحسني ومحمد بدوي على قائمة أكثر من شارك بقميص منتخب مصر في الأولمبياد برصيد 8 مباريات لكل لاعب.

بلغ المنتخب المصري بجدارة الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق منتخب "الفراعنة" الأولمبي مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

بينما سجل المهاجم الإسباني صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثاني على التوالي، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبلغ دور الثمانية الكبار رفقة وصيفه الإسباني برصيد 6 نقاط.