شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مجدى عبد العاطي بعد تمديد تعاقده مع زد.. اعرف قال إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد، عن سعادته بتمديد تعاقده مع فريق نادي زد لكرة القدم، لمدة 3 مواسم جديدة مقبلة، قائلا عبر حسابه على فيسبوك: "‏اللهم أكتب لنا الخير في أمورنا القادمة وأرزق قلوبنا الراحة والسلام".



مجدي عبد العاطى

وأعلن مجلس إدارة نادى زد إف سى، تجديد تعاقد مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لمدة 3 سنوات قادمة عقب النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق في بطولة الدورى الممتاز خلال الموسم الحالي.

ويحتل فريق زد المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 44 نقطة حيث حقق الفوز في 11 مباراة والتعادل في مثلهم والهزيمة في 6 مباريات.