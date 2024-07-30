شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1-1 يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلى وبلدية المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى وبلدية المحلة المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز (دورى nile).

افتتح التسجيل لبلدية المحلة حسام أشرف في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل محمد عمار للإسماعيلى في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع:محمد عمار –– محمد نصر – محمد الدسوقي – محمد بيومي.

خط الوسط: هشام محمد – محمد عبد السميع – ايريك تراوري.

الهجوم: عمر الساعي – خالد النبريصي – عبد الرحمن مجدي.

أحمد حسين - نور الزموري - أحمد العش - أحمد رضا - محمد أشرف - ماجد هاني - اينوك بنجامين - إبراهيم شتا - أحمد مجدي كهربا - عبد الرحمن سمانة - حسام أشرف.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها الدراويش بعد خوض 31 مباراة، حيث فاز الفريق الأصفر في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلي 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.

يحتل بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 19 لقاء آخر، وسجل لاعبو المحلة 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 59.