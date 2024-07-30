شكرا لقرائتكم خبر عن من أمام برج ايفل.. الخليج 365 يرصد أطول طابور في أولمبياد باريس لدخول ملاعب كرة الطائرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

رصدت كاميرا ”الخليج 365”، أطول طابور للجماهير في أولمبياد باريس لدخول ملاعب كرة الطائرة الشاطئية التي تقع أمام برج ايفل في فرنسا.

ومن جانب أخر هنأ المهندس ياسر ارديس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المنتخب الأوليمبى بعد تأهله إلى دور الثمانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الاوليمبية المقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس .

وحقق منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم فوزا غاليا على نظيره الأسباني بهدفين مقابل هدف واحد في ختام منافسات الجولة الثالثة ليتربع المنتخب المصري على قمة مجموعته .

وقال ادريس : المنتخب الأوليمبي قدم واحدة من أفضل مبارياته وهكذا تظهر روح العزيمة والتحدي والإصرار فى المواقف الصعبة خاصة أن الكثير رشح منتخب إسبانيا للتأهل من المجموعة كأول ولكن المنتخب المصري كان لها رأى اخر ونجح فى حجز بطاقة التأهل كأول المجموعة .

وأضاف رئيس اللجنة الاولمبية المصرية أن المنتخب الاوليمبى قادر على مواصلة مشواره بالبطولة بتلك الروح وقادر على الوصول إلى أبعد مرحلة بل قادر على التتويج بميدالية أولمبية تاريخية لا سيما أن المنتخب يمتلك كل المقومات التى تؤهله لذلك .