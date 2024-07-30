شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع بيراميدز 2-2 فى شوط أول مثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فاركو وبيراميدز بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما فى المباراة المقامة بينهما باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ32 لمسابقة دورى نايل.

تقدم فاركو بأسرع أهداف المسابقة في الثانية 48 عن طريق أحمد شريف، وأضاف شكرى نجيب الهدف الثانى في الدقيقة 22، ثم أحرز فخرى لاكاى الهدف الأول لبيراميدز من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 39، وأضاف البوركينى بلاكى توريه هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين، وظهرت رغبة أصحاب الأرض في تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الابتعاد عن الهبوط تماما، خاصة بعد فوز المقاولون العرب أمس على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد سامي – محمود عبد العاطي – محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين.

أمامهما: محمود زلاكة – رمضان صبحي – فخري لاكاي.

الهجوم: فيستون ماييلي.

ويحتل بيراميدز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 من 30 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر من 28 مباراة ، بينما يحتل فاركو المركز 15 برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بلدية المقاولون العرب صاحب المركز 16 المؤدي للهبوط.