شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يدعم البعثة المصرية المشاركة فى الأولمبياد خلال اتصال هاتفي بوزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عبّر خلالها عن تقديره للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى خلال اتصاله، بالرياضيين المشاركين على جهدهم المبذول، خلال كافة المنافسات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وتقديم أداء قوى وتحقيق النتائج التى تلبى طموحات الجماهير المصرية.

وهنأ رئيس الوزراء البعثة المصرية بالميدالية الأولى للبعثة المصرية، والتى حققها البطل محمد السيد لاعب المنتخب الوطني فى سلاح السيف.

كما أشاد دولة رئيس مجلس الوزراء بالمنتخبات المصرية ومنها منتخب مصر في كرة اليد الذى يقدم أداءً متميزاً، وكذلك المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم بعد فوزه على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، والتأهل إلى دور الثمانية من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس، متصدرًا مجموعته.

ومن جانبه، عبر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن شكره للدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية للمنظومة الرياضية بصفة عامة ولبعثة مصر الأولمبية على وجه الخصوص.

وأشار الوزير إلى أن متابعة دولة رئيس مجلس الوزراء يعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية بالرياضة لتحقيق إنجازات عالمية، وانعكاس ذلك على الصورة الإيجابية لمصر على المستوى الرياضي الدولي.