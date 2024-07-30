"أسود أطلس" يروضون "أسود الرافدين" ويواصلون طريق الحلم الأولمبي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: بفارق واضح في القدرات الفردية، والجوانب التكتيكية، نجح المنتخب المغربي الأولمبي، في حسم صدارة المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس، بعد الفوز على المنتخب العراقي 3-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وبذلك نجح "أسود أطلس" في ترويض "أسود الرافدين".

وسجل ثلاثية المغرب أمير ريتشاردسون وسفيان رحيمي وعبد الصمد الزلزولي في الدقائق 19 و28 و36، ورفع المغرب رصيده إلى 6 نقاط متفوقا على الأرجنتين بالمواجهات المباشرة فيما تجمد رصيد العراق عند 3 نقاط في المركز الأخير، ليودع المنافسات، ويستكمل المغرب مشواره على طريق الحلم الأولمبي.

حلم الميدالية بعد انجاز المونديال

ويسعى المنتخب المغربي لتحقيق ميدالية أولمبية تاريخية، ليستكمل المغاربة رحلة التألق الكروي على الساحة العالمية والأولمبية معاً، فقد بلغ المنتخب المغربي الأول الدور نصف النهائي في مونديال قطر 2022، وهو انجاز لم يسبقه إليه أي منتخب عربي أو أفريقي في التاريخ المونديالي.