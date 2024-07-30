رسميا.. الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع محمد النني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر الحالي وفريق أرسنال الإنجليزي السابق.

ويشارك محمد النني حاليا في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي.

ولا يشارك النني مع أي فريق حاليا بعد نهاية تعاقده مع أرسنال، ما يعني أنه حر في التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي في مقطع فيديو تعاقده مع النني بعنوان "حان الوقت.. محمد النني جزراوي".

ولم يكشف النادي الإماراتي عن مدة التعاقد مع اللاعب.

وانضم النني (31 عاما) إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بيشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض محمد النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 آخرين.

وتوّج محمد النني مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.