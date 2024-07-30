السباح السعودي زيد السراج يغادر الأولمبياد

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يعد السراج أصغر لاعب في البعثة السعودية بأولمبياد باريس 2024.
ولفت اللاعب في المنتخب السعودي للسباحة، ونادي الهلال أيضا، زيد السراج، أنظار العالم إليه بعدما شارك أخيرا في أولمبياد «باريس 2024»، لتحقيق منجز عالمي لافت، خاصة أنه حقق كثيرا من الميداليات على الصعيدين (المحلي، الإقليمي).
فيما جعل كثيرون في الوسط الرياضي يتنبؤون لموهبته، إذ يحتفظ بالرقم القياسي في المنافسات المحلية لمنافسات 50م حرة.
تأهل السراج إلى دورة باريس خلال بطولة العالم للألعاب المائية 2024، التي احتضنتها قطر، فبراير الماضي، ونجح خلالها في تحقيق زمن قدره 00:52:04، ضمن سباق 100م حرة.
السراج يواصل تحطيم أرقامه القياسية:
- سباق 100 متر حرة بزمن قدره 51:21 ثانية.
- سباق 100 متر حرة بزمن قدره 52:04 ثانية.
- سباق 100 متر حرة بزمن 54.33 ثانية.
- سباق 100 متر حرة الرقم القياسي 54.50 ثانية.
- سباق 200 متر حرة، حقق زمنا قياسيا 1:53:42 دقيقة.
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