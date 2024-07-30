السباح السعودي زيد السراج يغادر الأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطم السباح السعودي زيد السراج رقمه الشخصي، وتصدر تصفيات (100م حرة)، ضمن منافسات دورة ألعاب باريس الأولمبية 2024، إذ تصدر صاحب الـ16 عاما التصفيات بزمن قدره 51:21 ث، غير أنه غادر الأولمبياد نتيجة وجود فارق زمني أفضل في باقي التصفيات.

يعد السراج أصغر لاعب في البعثة السعودية بأولمبياد باريس 2024.

ولفت اللاعب في المنتخب السعودي للسباحة، ونادي الهلال أيضا، زيد السراج، أنظار العالم إليه بعدما شارك أخيرا في أولمبياد «باريس 2024»، لتحقيق منجز عالمي لافت، خاصة أنه حقق كثيرا من الميداليات على الصعيدين (المحلي، الإقليمي).

فيما جعل كثيرون في الوسط الرياضي يتنبؤون لموهبته، إذ يحتفظ بالرقم القياسي في المنافسات المحلية لمنافسات 50م حرة.

تأهل السراج إلى دورة باريس خلال بطولة العالم للألعاب المائية 2024، التي احتضنتها قطر، فبراير الماضي، ونجح خلالها في تحقيق زمن قدره 00:52:04، ضمن سباق 100م حرة.

السراج يواصل تحطيم أرقامه القياسية: