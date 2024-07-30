الشهري ضمن قائمة النخبة لحكام الساحة الآسيويين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم انضمام حكم الساحة الدولي عبدالله الشهري (31 عاما)، ضمن قائمة النخبة لحكام الساحة الآسيويين.

جاء ذلك بعد إكماله الساعات الدراسية في أكاديمية الاتحاد الآسيوي، وحصوله على وثيقة التخرج بامتياز، بعد دراسة استمرت أربع سنوات من 2019، حتى مايو 2024 تخللها وقت جائحة كورونا.

وبدأ الشهري، مسيرته التحكيمية في الموسم الرياضي 2012 ـ 2013، من خلال مسابقات الفئات السنية، قبل أن يتدرج ويصل إلى دوري «روشن» للمحترفين في الموسم 2018 ـ 2019.

واجتاز اختبارات الاتحاد الآسيوي في أغسطس العام الماضي، لينضم إلى قائمة حكام الفيديو النخبة على مستوى القارة.

وأكمل الحكم «الشهري» عقد الحكام السعوديين النخبة في القارة الآسيوية، بعد محمد الهويش، وخالد الطريس، وماجد الشمراني، وفيصل البلوي، وشكري الحنفوش.

من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الحكم الدولي عبدالله الشهري، وقال «إن هذا الإنجاز الجديد للتحكيم السعودي، يمثل ثمرة دعم وجهد متواصلين للارتقاء بمستوى الحكام السعوديين الذين وضعوا أسماءهم، ضمن نخبة حكام القارة».