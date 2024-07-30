محمد صلاح مطالب بالرحيل لعيون ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الخبير المالي الدكتور دان بلاملي، النجم المصري محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة، كخطوة للتعبير عن السنوات الرائعة التي قضاها مع الفريق الإنجليزي منذ الانضمام إليه عام 2017.

وقال خبير التمويل الكروي إن الوقت قد حان من أجل الاستفادة المثلى من محمد صلاح، داعيا ليفربول إلى عدم التردد في الموافقة على العروض المقدمة من السعودية للاستفادة من خدمات المهاجم المصري هذا الصيف.

وتابع في تصريحات نقلها موقع «liverpoolecho» «جاءت أندية السعودية العام الماضي للتعاقد مع صلاح، وقد تعود مرة أخرى هذا الصيف، ليفربول عليه أن يسأل نفسه، هل يمكن الحصول على عروض مالية ضخمة بهذا الشكل مرة أخرى من أجل النجم المصري؟».

وأضاف «ليفربول في وضع مالي جيد، ولا يبدو مجبرا على بيع أحد نجومه مثل أندية أخرى تواجه مشكلات مع اللعب المالي النظيف، لكن الأمر متعلق باتخاذ قرار مالي سيعود بالنفع على مستقبل الفريق».

واختتم دان بلاملي «نحتاج إلى تقييم ما إذا كان العرض أعلى من احتمالات الفائدة التي ستجنيها من اللاعب في المستقبل، بالتأكيد ليفربول مطالب بالاستماع إلى هذه العروض، لأنك قد لا تحصل على هذه الفرصة مرة أخرى، خاصة أن عقد النجم المصري ينتهي بعد عام من الآن، حتى إن محمد صلاح مطالب بالضغط والرحيل من أجل ليفربول أيضا».

وسبق لمصادر صحفية القول إن قائد منتخب مصر يخوض فترة تحضيرية مع ليفربول من أجل اختبار قدرات المدرب الهولندي آرني سلوت، قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل إلى السعودية.