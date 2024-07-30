ملاعب آسيا تجهز السعودية لاستضافة مونديال 2034

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مدينة الرياض إنشاء عدد من الملاعب الرياضية قبل استضافة المملكة لكأس آسيا 2027، والتي تعقبها استضافة السعودية لكأس العالم 2034.

ويشترط الفيفا أن يكون من ضمن الملاعب واحد يتسع لـ 80 ألف متفرج يخصص لمباراتي الافتتاح ونهائي البطولة، وملعبان لمباراتي نصف نهائي البطولة بقدرة استيعابية لا تقل عن 60 ألف، وذلك ضمن أول نسخة كأس عالم تشهد مشاركة 48 منتخبا في دولة واحدة، وعدد مباريات يصل إلى 104 مباريات.

كأس آسيا 2027

وكانت وزارة الرياضة أعلنت في وقت سابق عن توسعة استاد الملك فهد الدولي ورفع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 82 ألفا، وسيكون جاهزا لاستضافة أحداث بطولة كأس آسيا 2027 وقد تم بالفعل بدء العمل على الملعب بعد إغلاقه منتصف الموسم الماضي لإجراء عمليات التطوير والتوسعة.

من جهة ثانية تم الإعلان أخيرا عن إنشاء ثلاثة ملاعب جديدة في مدينة الرياض بسعات مختلفة تحمل تصاميم تواكب التطور الذي تشهده المملكة خلال هذه الفترة، حيث كشفت وزارة الرياضة عبر حسابها في منصة (X) تويتر سابقا عن التصميم الخاص باستاد الملك سلمان والذي يقع شمال الرياض بسعة 92 ألف متفرج وبتصميم يواكب الرياض الخضراء والذي تنتهي أعمال البناء به عام 2029 وسيكون من أكبر الملاعب الرياضية على مستوى العالم كما يعد أكبر ملعب في المملكة متجاوزا استاد الملك فهد الدولي، بالإضافة إلى استاد الأمير محمد بن سلمان في القدية بطاقة استيعابية تتجاوز 45 ألفا، وهو الاستاد الوحيد في العالم الذي يجمع حائطا وسقفا وأرضية ملعب قابلة للسحب، فضلا عن إنشاء استاد المربع الجديد بسعة استيعابية تزيد عن 45 ألف مقعد، وهو أحد مكونات «المربع الجديد» الأساسية للوجهة التي يتم تطويرها في العاصمة الرياض.

ملاعب المونديال

وتشمل قائمة الملاعب المتوقع استضافتها لمونديال 2034 استاد الدمام الجديد «أرامكو» بقدرة استيعابية تتجاوز 45 ألف، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة» الذي يستوعب 60 ألف متفرج، بالإضافة إلى استاد وسط جدة الذي يتسع 45 ألف متفرج، ومقرر الانتهاء من إنشائه عام 2026، إلى جانب ملعب الأمير فيصل بن فهد الذي ستصل سعته الاستيعابية إلى 45 ألف متفرج.

ومن ضمن استكمال منظومة ملاعب كأس العالم 2034، كشف مسؤول في وزارة الرياضة في وقت سابق، عن خطط لبناء استادات رياضية في نيوم وأبها تحضيرا للمونديال المرتقب.

الملاعب المتوقع استضافتها لكأس العالم 2034: