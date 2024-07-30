شكرا لقرائتكم خبر حسن مصطفى: تجنيس اللاعبين يضعف بقية المنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح حسن مصطفى أنه يحلم بالمساهمة في تنظيم بلاده مصر لدورة الألعاب الأولمبية يوما ما.
وأبان أن مصر كانت قريبة من استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2032 ولكنها ذهبت إلى بريسبان الأسترالية كما كانت قريبة من استضافة أولمبياد الشباب عام 2026 لكنها ذهبت إلى داكار السنغالية.
وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أنه يتطلع لرد الجميل إلى بلده مصر التي طالما ساندته على مدار سنوات عمره.
وأشار إلى أنه يعتبر المساهمة في حصول بلاده على شرف استضافة الأولمبياد يوما ما، الإنجاز الأكبر في حياته، مشددا على أنه لن يدخر أي جهد في سبيل تحقيق هذا الحلم إذا طلب منه ذلك.
وألمح مصطفى إلى أن هناك أكثر من دولة عربية تستطيع أن تستضيف الأولمبياد، وفي مقدمتها قطر التي تمتلك بنية تحتية رياضية مذهلة، تؤهلها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى على غرار مونديال كرة القدم 2022 الذي كان واحدا من أفضل نسخ كأس العالم على مر التاريخ.
وأوضح أن قطر ليست الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك المؤهلات اللازمة لاستضافة الأولمبياد بل يمكن أيضا للسعودية والإمارات احتضان الحدث الرياضي الأكبر في المستقبل القريب.
وبشأن إمكانية توسيع قاعدة المشاركة في بطولة السوبر جلوب أسوة بكأس العالم لكرة القدم للأندية، أشار إلى أنه يركز على المستوى؛ لأنه قد ينخفض حال زيادة عدد الفرق المشاركة.
وأكد مصطفى أن الأمور المالية تسير بشكل جيد للغاية في الاتحاد الدولي لكرة اليد، معربا عن سعادته بتحقيق طفرة؛ لأنه إذا لم يتوفر المال لن يكون هناك تطوير.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن مصطفى: تجنيس اللاعبين يضعف بقية المنتخبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.