شكرا لقرائتكم خبر حسن مصطفى: تجنيس اللاعبين يضعف بقية المنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى أن التجنيس يحقق طفرة وأن لوائح الاتحاد الدولي لا تمانع ذلك، وأن المنتخبات تحقق استفادة؛ لأنها تستقطب أقوى اللاعبين، ولكن هذا الأمر قد يكون له جانب سلبي؛ لأنه قد يضعف الفرق الأخرى.

وأوضح حسن مصطفى أنه يحلم بالمساهمة في تنظيم بلاده مصر لدورة الألعاب الأولمبية يوما ما.

وأبان أن مصر كانت قريبة من استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2032 ولكنها ذهبت إلى بريسبان الأسترالية كما كانت قريبة من استضافة أولمبياد الشباب عام 2026 لكنها ذهبت إلى داكار السنغالية.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أنه يتطلع لرد الجميل إلى بلده مصر التي طالما ساندته على مدار سنوات عمره.

وأشار إلى أنه يعتبر المساهمة في حصول بلاده على شرف استضافة الأولمبياد يوما ما، الإنجاز الأكبر في حياته، مشددا على أنه لن يدخر أي جهد في سبيل تحقيق هذا الحلم إذا طلب منه ذلك.

وألمح مصطفى إلى أن هناك أكثر من دولة عربية تستطيع أن تستضيف الأولمبياد، وفي مقدمتها قطر التي تمتلك بنية تحتية رياضية مذهلة، تؤهلها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى على غرار مونديال كرة القدم 2022 الذي كان واحدا من أفضل نسخ كأس العالم على مر التاريخ.

وأوضح أن قطر ليست الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك المؤهلات اللازمة لاستضافة الأولمبياد بل يمكن أيضا للسعودية والإمارات احتضان الحدث الرياضي الأكبر في المستقبل القريب.

وبشأن إمكانية توسيع قاعدة المشاركة في بطولة السوبر جلوب أسوة بكأس العالم لكرة القدم للأندية، أشار إلى أنه يركز على المستوى؛ لأنه قد ينخفض حال زيادة عدد الفرق المشاركة.

وأكد مصطفى أن الأمور المالية تسير بشكل جيد للغاية في الاتحاد الدولي لكرة اليد، معربا عن سعادته بتحقيق طفرة؛ لأنه إذا لم يتوفر المال لن يكون هناك تطوير.