كالافيوري يعزز دفاعات أرسنال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي أرسنال مع المدافع الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري قادما من بولونيا، ليكون أولى صفقات الغانرز في الموسم الجديد 2024-25.

وتفوق فريق الغانرز على كثير من الأندية الأوروبية، بعدما ظهر المدافع الإيطالي بشكل جيد في كأس أمم أوروبا 2024، وربطته تقارير بأندية تشيلسي وتوتنهام ويوفنتوس وريال مدريد.

وقال أرسنال في بيان عبر موقعه الرسمي: «لقد انضم إلينا الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري من نادي بولونيا في الدوري الإيطالي، بعقد طويل الأمد».

ولم يكشف بيان الغانرز مدة التعاقد أو قيمة الصفقة، ولكن تقارير صحفية قالت إن ريكاردو كالافيوري وقع على عقد مدته 5 سنوات حتى 30 يونيو 2029، في صفقة كلفت خزائن النادي ما يقرب من 45 مليون يورو.

وبدأ ريكاردو مسيرته في أكاديمية الشباب في روما، حيث أمضى 12 عاما في التطور من فريق الشباب إلى الفريق الأول، خلال فترة وجوده هناك، ولعب على سبيل الإعارة في نادي جنوى الإيطالي خلال موسم 2021-22.

في أغسطس 2022، انتقل المدافع الشاب، الذي مثل منتخب بلاده في كل الفئات العمرية، إلى نادي بازل السويسري، إذ كان لاعبا منتظما وخاض 26 مباراة في الدوري ذلك الموسم، وقدم أداء مميزا ليعود بعدها إلى وطنه، حيث انتقل إلى بولونيا في أغسطس 2023.

ولعب قلب الدفاع البالغ من العمر 22 عاما دورا بارزا في تشكيلة بولونيا، بقيادة المدرب السابق تياغو موتا الموسم المنصرم، إذ أسهم في وصول الفريق إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 6 عقود.

يذكر، أن كالافيوري خاض مع بولونيا 37 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل هدفين، وقدم 5 تمريرات حاسمة في الموسم المنقضي.