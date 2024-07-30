الإسماعيلي يتلقى هزيمة ثقيلة أمام بلدية المحلة في الدوري

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي هزيمة ثقيلة أمام نظيره بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره بلدية المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التهديف حسام أشرف في الدقيقة 14 لصالح بلدية المحلة، بينما أحرز محمد عمار هدف التعادل لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 19 من صناعة عمر الساعي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد أشرف الهدف الثاني لصالح بلدية المحلة في الدقيقة 52، فيما عاد من جديد عبدالرحمن مجدي ليسجل هدف التعادل لصالح بلدية المحلة في الدقيقة 79.

وتقدم محمد أشرف مرة أخرى لفريق المحلة في الدقيقة 90+5 عن طريق ركلة جزاء، فيما أحرز عبدالرحمن سمانة الهدف الرابع لفريق البلدية في الدقيقة 90+7 من صناعة حسام حسن.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلي عند 32 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما ارتفع بلدية المحلة إلى 27 نقطة محتلًا المركز السادس عشر.