الأهلي يحتفل بـ300 مباراة للشناوي مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

احتفل النادي الأهلي بوصول محمد الشناوي إلى المباراة رقم 300 مع الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "إكس" صور للحارس، وعلق: "300 مباراة بالقميص الأحمر، حافظ في أكثر من نصفها على شباكه نظيفة، إنه محمد الشناوي قائد النادي الأهلي".

الجدير بالذكر أن محمد الشناوي شارك في فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة 19 بالدوري المصري الممتاز.

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